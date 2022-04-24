新竹縣「戀戀桐花」馬拉松路跑活動約有4千人參與。（中華民國路上運動競技協會提供／羅浚濱新竹傳真）

五月雪桐花紛飛季節，新竹縣政府陸續舉辦系列賞桐活動，中華民國路上運動競技協會舉辦的新竹縣「戀戀桐花」馬拉松路跑活動也邁入第8年，24日在橫山鄉合興車站熱鬧開跑，約有4千人參與，邀請橫山縣議員張良印等人鳴槍起跑。

中華民國路上運動競技協會理事長蔡耀全表示、「戀戀桐花」馬拉松自2019年起大放異彩，上半年獲得「全國五大注目賽事」榜首，2020年榮獲「全國十大優質賽事」第二名，2021年更一舉獲得總冠軍，殊為不易。

蔡耀全指出、2020年起半程馬拉松調整為東窩溪螢火蟲獨立賽道，今年更與全程馬拉松整合，完成前山跑尖石、後山跑礦場的全新桐花賽道，競賽路線開放東窩溪螢火蟲故鄉及玉山礦場兩個不同地點的全程、半程馬拉松及竹32樂活賽道，沿途風景美麗，會場及賽道上還結合表演及布偶串場，增添闔家參與的樂趣。

2022年戀戀桐花賽道，含括樂活8.5公里、半馬21公里及全馬42公里三個組別，自合興車站出發後，除了沙坑東窩溪桐花及螢火蟲的故鄉，加上全程馬拉松別具特色的玉山礦場魔王坡道，三條風格不同的賽道各自獨立，更提供民眾更多的觀光旅遊選擇。

因疫情升溫，主辦單位規畫防疫措施，製作宣導看板，呼籲參與民眾全程戴口罩並保持適當社交距離，活動入口處安排專人或設置紅外線感測儀、量測體溫及提供藥用酒精或乾洗手液，並採實聯制登記入場。