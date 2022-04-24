新竹縣推動台1線替代道路第一期工程28.44億元，將銜接新竹市台68武陵路「斷頭橋」。（羅浚濱攝）

縣長楊文科推動「新竹縣十大交通建設」，2年獲中央核定5項工程經費超過50億，疏解新竹縣、市交通的台1線替代道路新闢工程，核定第一期28.44億元就超過一半，經國橋道路改善計畫、台61線與台15線連結道路拓寬工程、內灣地區連外道路新闢工程及五峰鄉縣道122線改善工程，則如火如荼進行中。

工務處代理處長江良淵指出，從新竹市武陵路台68「斷頭橋」接到明新科大前的台1線替代道路，交通部公路總局審議後同意納入生活圈道路交通系統建設6年計畫，優先推動118線至台68線間1754米路段，將興建3座橋梁銜接武陵斷頭橋，核定經費28.44億元，預定今年完成設計後明年動工。

為解決經國橋和新竹市慈雲路每天交通尖峰時段壅塞問題，縣府提出經國橋道路改善計畫，預計增設北向往東銜接竹北市興隆路，南向往西接台68匝道，營建署核定總經費12.6億元，今年完成規畫設計和用地取得後，由營建署北區工程處辦理發包施工。

新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程，近1公里路寬僅6米，將拓寬至20米，設置雙向4車道，兩側各3米快車道及3.5米混合車道，改善道路狹窄會車不易問題，核定工程經費2.88億元，今年完成用地取得後發包施工。

為解內灣尖石風景區假日就塞車問題，縣府提出內灣地區連外道路新闢工程，公路總局核定2.27億元，將1.2公里10至12米路幅拓寬到16米，辦理用地徵收，預定年底發包，預計2024年完成。

五峰鄉縣道122線南清公路「九彎十八拐」，在桃山隧道前的43.5K路段改善工程」將截彎取直，增設235米跨越坑溝的新橋，工程經費3.9億，8月辦理發包和施工，預定2024年完成。

另5案進度為，台68接竹東東峰路新闢工程已完成期末報告將做環評。湖口交流道增設第二交流道工程已完成規畫設計。關西鎮道路系統改善工程公展結束，將彙整陳情意見，由新竹縣都市計畫會審議。

縣道117線連接環北路新闢工程和新埔鎮褒忠路道路拓寬工程，路分路段可串聯已完成綜合規畫分析，兩案已提送交交通部審查。