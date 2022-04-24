PO文林姓男子表示，因太多人在這個地方爆胎、甚至差點跌倒，一直看到該路段不停修補，不到半天就又壞掉。（吳佩蓉攝）

有民眾在臉書的宜蘭知識＋PO文，日前行經頭城鎮環鎮東路二段時，很大的坑洞導致他的機車輪框變形，差點跌倒，詢問是否能申請國賠？底下網友熱烈回應，指該處坑洞補了又補，不曉得是選舉作秀還是罔顧人命。

PO文林姓男子表示，因太多人在這個地方爆胎、甚至差點跌倒，事後有發郵件給公路總局頭城段，迄今都沒收到回應，然後一直看到該路段不停修補，不到半天就又壞掉；林男質疑這種補法到底有沒有用，還是選舉到了做戲給民眾看而已。

頭城鎮公所工務課長陳明志表示，環鎮東路二段通常都是聯結車、重型車輛在行走，靠近紅綠燈路段較常出現大坑洞，因大車煞停或起步時對路面受力較大、容易損壞，加上如連續降雨，柏油易脫落，形成坑洞。

陳明志表示，頭城鎮公所幾乎每天做巡邏動作，巡查發現或接獲通報後，就會進行機動性的填補作業；目前尚未收到民眾陳情案件，網路如有民眾反映，公所也都會立即處理，對於路基損壞比較嚴重的部分，會先刨除再做大範圍改善，確保用路人安全。

因該路段為縣市道路，不屬公路局管轄範圍內，故公路局不受理申訴。宜蘭縣政府秘書處法制科表示，關於道路坑洞的部分，依照道路維護管理對民眾請求事由做說明，會先到現場，確認事故地點屬於哪個道路主管機關。

法制科表示，會依據民眾提供的事證，判別公共設置管理有無欠缺，是否有使民眾權益受損，有無相當因果關係，如有符合國家賠償的要件，將協議賠償；建議民眾如要申請國賠，最好蒐集更多佐證資料，才能提高成功爭取的機率。