雲林縣府有鑑於多個產染鏈都出於家戶傳染，今（24日）起推動「防疫新飲食運動」，購入物品的提袋丟棄、不共食、用餐前確實洗手。（雲林縣府提供）

雲林縣24日新增37名確診案例，其中褒忠鄉托兒所傳播鏈新增11例，累計32人確診，傳染源持續再釐清。雲林縣府有鑑於多個傳染鏈都出於家戶傳染，今（24日）起推動「防疫新飲食運動」，購入物品的提袋丟棄、不共食、用餐前確實洗手。

雲林縣24日的37名確診案例有12例是無症狀，其餘都是輕症，多數申請居家照護方案，有20名獲評估核准。

37例的分布是斗六6例、虎尾8例、斗南1例、土庫4例、褒忠8例、元長2例、台西1例、四湖2例、古坑2例、莿桐1例、東勢1例、大埤1例。

37名確診者中有11人是褒忠鄉托兒所的傳播鏈，該傳播鏈相關族群已累積32人，最早的源頭是4月20日一名媽媽（案40369）傳染給一家3口包括2幼兒，幼兒又傳染給幼兒園老師而擴散至所內及褒忠國小。雲林縣衛生局正進一步釐清傳染鏈。

雲林縣長張麗善表示，新冠病毒Omicron傳染力更強，本縣近日確診案例有許多是家戶間傳染，家中有1人確診很容易傳染給全家人，因此從戶外回到家要先更換外衣、洗手外，在家用餐的衛生習慣也要開始改變，一起學習「防疫新飲食運動」。

張麗善說，「防疫新飲食運動」第一項是外食提袋不入室，新冠病毒在塑膠表面可存活3 天、不鏽鋼表面是2天、紙板表面是1天，很容易隨著商品外包裝帶到家庭，因此不管外出購物或外送人員送貨到府，購入的物品先在陽台、玄關卸下並丟棄，若真要帶入室內先用酒精或次氯酸水擦拭物品表面，雙手也要洗乾淨。

張麗善表示，「家人不共食，使用公筷」也很重要，建議避免共食，不要你一口我一口，多利用公筷避免口水沾染食物。