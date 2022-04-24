台北市議員耿葳今日接獲大安區確診民眾莊先生(43歲)陳情，指自己與哥哥(45歲)上周接連確診，從確診到現都關在家中，恍如遭世界遺忘的醫療棄兒，連身體出現呼吸困難狀況都求助無門，哥哥撥打1922，竟遭回，要有指甲發紫、嘴唇發紫不能呼吸才能送醫，莊先生氣憤表示根本是讓確診民眾在家等死、自生自滅。

耿葳指出，莊先生於家中自行快篩出現陽性，隨即撥打1922請協助安排防疫計程車前往醫院，結果1922卻回答無法安排，因此，莊先生只好自行叫了普通計程車前往國泰醫院進行PCR。當日，莊先生PCR結果陽性，莊先生開始在家等候，同時更擔心司機會不會因此而危險。

耿葳表示，從21日確診一直到23日才有大安區公所人員打電話給莊先生，但至今關懷包、藥物通通都沒拿到，而莊先生的哥哥(下稱：莊大哥)則在獲知弟弟確診後也自行前往醫院採檢，於4月22日PCR陽性確診。

耿葳說，當天晚間莊大哥出現全身發冷、呼吸困難等症狀，撥打1922求助，結果1922人員居然要他自行壓手指，看看手指有沒有發紫的狀況，並告訴莊大哥「目前民眾必須要有指甲發紫、嘴唇發紫不能呼吸的狀況才能送去醫院」。莊先生不禁氣憤表示，政府這種配套不足的居家照護，根本是讓確診民眾在家等死、自生自滅」。

耿葳要求台北市政府，從民眾確診到民眾住家環境是否符合居家照護的調查、是否需要另外安排加強型防疫旅館、確診民眾在家期間的身體狀況變化追蹤、相關物資及症狀確認與投藥，都需要儘速安排到位，更需一套更細緻的SOP去銜接運作，不要讓確診的民眾只是待在家，就算身體不適也求助無門，這樣只會讓越來越多的確診民眾以及整個社會陷入更大的恐慌之中。

對此，衛生局發言人紀玉秋表示，若沒有收到關懷包可與區級關懷中心反應，效率會更快，如果是輕症可以打就近的聯合醫院院區的醫療視訊問診，如果已經喘不過來，有緊急就醫需求就趕快打119。