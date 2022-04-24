40歲「日劇女王」柴崎幸演過不少膾炙人口作品，在台灣享有高知名度；她的新歡是精通三國語言的華裔菁英，兩人一同在北海道經營牧場，不過去(2021)年男方被爆已婚，讓她陷入不倫疑雲。柴崎幸前(22)日在個人IG宣布好消息，將與木村拓哉女兒木村心美同台代言迪奧保養品。

柴崎幸的美在日本眾多女星中獨樹一幟，靠著銳利眼神及磁性嗓音魅力吸粉無數，出道至今演歌雙棲人氣始終不減；她拍過的經典戲劇作品多到不勝枚舉，合作過的男神有妻夫木聰及福山雅治等，光是和日劇天王木村拓哉就合作過好幾齣戲劇，包括《夢想起飛GOOD LUCK》、《A.I.人工智慧男友》等，俊男美女在戲中談情說愛閃瞎許多觀眾。

柴崎幸前(22)日在IG宣布好消息，原來她將成為迪奧DIOR保養品的全新品牌大使，今年40歲的她和目前擔任迪奧日本區品牌大使的木村心美整整差了20歲，屆時兩人相當有機會同台比美。木村心美正是她戲中「舊情人」木村拓哉的大女兒，跨世代的美女合作引發流行話題熱議。

柴崎幸在去年底剪去留了多年的長髮，她在IG曬出新髮型並寫下：「剪去了頭髮，並將它們捐出去」，俐落時尚的男孩風短髮，也將她鮮明深邃的五官襯托得更加立體。前段時間她又將短髮染成一頭超搶眼的金髮，令人眼睛為之一亮，原來這是柴崎幸為了演出新劇《Invisible》中謎樣犯罪協調者的全新造型，這部TBS春季日劇，由柴崎幸、高橋一生、桐谷健太等人共演，兩位日劇一線主角壓陣很有看頭。

柴崎幸在北海道經營「OUR HOME FARM」牧場副業，並成立「Les Trois Graces Inc.」公司販售天然商品，不過去年爆出同齡華裔新歡已婚；據悉這位新歡精通中、英、日3國語言，在日本早稻田大學及英國牛津大學攻讀哲學，曾獲英國王室聘用擔任皇儲查爾斯的秘書官長達8年。柴崎幸曾和「DA PUMP」主唱ISSA、妻夫木聰、樂團「UVERworld」主唱TAKUYA∞、足球金童中田英壽等人交往過，其中和妻夫木聰的戀情最受矚目，兩人多次傳出婚訊，只可惜最後仍以分手收場。