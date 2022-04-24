本土疫情狂燒，高市府教育局備妥完善線上學習資源，提供多元、彈性豐富的學習管道，不因疫情影響學生的學習權益。（高市教育局提供）

本土疫情狂燒，高市府教育局備妥完善線上學習資源，提供多元、彈性豐富的學習管道，不因疫情影響學生的學習權益。另也啟動「快易通」立即配送線上學習資源送抵學生手中。

教育局指出，今年建置66校、130間線上線下直錄播教室，提供教師數位聯絡簿服務、線上線下教學服務，打造學校遠距教學優質環境。

教育局長謝文斌表示，弱勢學生居家學習所需載具若設備不足，均可向所就讀學校申請借用；學校設備數量不足，可再向教育局申請借用，包括上網所需要網卡、網路分享器等，教育局會透過「創新教學快易通」專案，立即配送學習載具跟網卡到學校。

在線上學習資源部分，有直播教學的「達學堂」、遊戲式學習網站「E-game U世代島嶼學習樂園」、從幼兒遊園到高中教育階段都有的閱讀網站(幼兒幼愛閱、國小喜悅網、國中愛閱網、高中知識海）。

「創新教學快易通」網站則提供1至9年級，國英數社自5科的學習資源，包含電子書教材、題庫與教師線上派卷功能，並有親子天下等4種線上雜誌；內容十分多元且豐富。

另外，教育部也建置「因才網」、「酷英（Cool English）」，民間提供的學習資源，如「均一」、「PaGamO」、「學習吧」等多元平台，高市教育局已整合在局網的「防疫專區」內，方便親師生查詢使用。

面對疫情升溫，教育局備妥弱勢學生居家學習所需載具與上網設備，也彙集本市及各單位的數位學習資源，提供教師數位教學、學生上線學習使用，因應疫情嚴峻，讓學生們在家能安全、安心與快樂學習。