桃園市議員劉勝全24日下午在臉書發文自爆確診新冠肺炎，他說自己打滿3劑疫苗，確診後身體並無感到任何不適，這也是桃園市首位染疫的市議員，不過他也強調「確診並沒那麼可怕」，相信只要走過疫情，能回復到正常生活。

劉勝全發文指出，之前因家人與確診者有足跡重疊，後來並有呼吸道症狀，得知狀況後，當天4月22日快篩的結果家人陽性，自己則為陰性，家人立即開車去蘆竹區檢疫站採檢PCR，並於檢疫後立刻返家，隔日家人收到簡訊通知確診，自己也收到衛生局檢疫通知採檢PCR，並於24日上午接到確診通知。

他說，已配合衛生局完成疫調並主動通知相關有接觸史好友，造成大家的困擾與不便，深深感到抱歉，而自己已經打滿三劑疫苗，回顧這幾天，都有遵守防疫規定，戴好口罩、勤洗手、噴酒精消毒，自己則是無症狀感染。他也要特別感謝第一線的防疫人員與醫護人員，目前並無感到身體的任何的不適，確診並沒那麼可怕，打滿疫苗重症的機率是相當低，相信台灣，相信桃園，一定能撐過去。