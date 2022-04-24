去年成立台灣籃球名人堂協會為選拔今年首屆名人堂成員，各項工作逐步展開，相繼完成典章制定及提名作業後，於24日在體育署2樓會議室舉行評選委員會成立大會，計有43位委員包括有多年資歷的球員、教練、裁判、相關人士及媒體人組成，由前華視體育主播楊楚光擔任主委，5月將票選出名人堂成員，並於年底進行表揚。

台灣籃球名人堂協會依典章規定成立評選委員會，於今天舉行第一次委會會議，由楊楚光主委主持，獲聘43位委員中有過半數25位出席，協會理事長王信良、副理事長石德忠及典章委員會主委張思敏列席，會中確定票選規則及方式，將於5月中旬完成投票工作。

根據「台灣籃球名人堂評選規章」辦法，遴選球員類、教練類、裁判類、球隊類及特殊貢獻類等五大類，今年提名委員會提名四大類（球隊類從缺）18人做為首屆名人堂候選名單。

評選委員兼負首屆名人堂票選重大歷史責任及工作，各委員會中討論熱烈，也針對提名名單有所建議，相關意見都將彙整會在典章委員會再進行討論，讓未來提名更為嚴謹。

評選投票將採通訊記名投票，需投票人數達評選委員三分之二以上，並獲得四分之三的票數才能當選，樹立高標準的入堂門檻規定。票選採取密封作業，將由社會公正人士、律師及本會監事共同進行開票，預計下半年舉行入堂儀式。