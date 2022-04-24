「統鉅集團」負責人李新發、李俊威、李沼錡父子3人，佯以投資土地不動產，吸金5億3800萬元，有近700人受害。事後3人潛逃大陸遭通緝，3人逃亡7年後，2020年因大陸疫情嚴峻返台歸案，台北地院依《銀行法》各判3人徒刑8年10月，另李俊威因侵占44萬稅款，依《稅捐稽徵法》判刑5月，得易科罰金。可上訴。

統鉅開發負責人李新發，與擔任本翊建設負責人、監察人的兒子李俊威、李沼錡，被控自2010年10月起以投資土地買賣為由吸金，在桃園、北市萬芳、新北市新店等地搜購土地，宣稱每投資台幣30萬，每月利息至少1萬2000元，甚至1年可還本，年息18.75％至105.16％。

2013年5、6月本翊等公司突停止支付利息，投資人向本翊、統鉅公司詢問，負責人李俊威等人避不見面，甚至結束部分營業據點，近700名投資人求償無門，向檢調檢舉，檢調查出，李氏父子3人2年來共吸金5億3840萬4450元。

檢調2013年9月搜索本翊、統鉅公司及李氏父子住處，但3人已潛逃大陸福建，檢調僅查扣12筆不動產及存款1萬多元，2015年調查局將3人列為追緝外逃經濟要犯名單。2020年3人才自大陸返台歸案。

北院認為，3人假藉投資名義吸金，為取信部分投資人，提供土地設定抵押擔保，再以不實話術誆騙投資人配合塗銷抵押權登記，惡性非輕，加上被害人眾多，吸金金額龐大，嚴重影響金融秩序，眾多投資人畢生積蓄化為灰燼，考量3人認罪，依違反《銀行法》各判處3人徒刑8年10月，李俊威另因侵占44萬稅款，被依《稅捐稽徵法》判刑5月，得易科罰金。