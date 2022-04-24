根據一份最新民調顯示，衛福部長陳時中滿意度有63.9%，且有66.5%的人認為沒有必要撤換他。前外交官介文汲看到民調後直言：「這是不是他自己做的啊？」並直言陳時中表現太差；介文汲更說，蔡政府嘴上不說，但就是要大家和病毒共存。

吳子嘉23日在網路直播節目《董事長開講》中表示，《美麗島電子報》4月國政民調對「陳時中帶領團隊制定新冠肺炎的防疫政策和表現」調查結果顯示，有63.9%的人滿意、33.0%不滿意；「若未來幾月確診暴增、疫情快速擴散，有無必要換掉陳時中」，則有66.5%的人認為沒有必要、26.7%的人認為有必要。

針對該民調結果，吳子嘉驚訝道，看見這個民調會昏倒，陳時中做得那麼爛，滿意陳時中的人居然有63.9%，還有66.5%的人認為沒有必要撤換他，怎麼可能會有這種事情？

對此，介文汲今天(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示：「這是不是他自己做的啊？」現在大家對陳時中很有意見，他表現太差了，累了就不要做了。現在是關鍵期，但快篩試劑不夠、疫苗不夠，兒童BNT講半天，談2個月談不出來，還要再談2個月嗎？多少兒童在等？「現在很明顯，這個政府嘴上不講，就是要與病毒共存，另一方面又要群體免疫」。

介文汲質疑，若未來有數百萬人染疫，醫院準備好了嗎？大家都霧煞煞，最基本問題都不曉得答案，生活在可能染疫的恐懼中。