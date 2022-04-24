柴智屏今日也現身可園，表示可園即將重建相當不捨。（圖／瓊瑤故事館籌備處提供）

鄭怡現身可園回味少女時代。（圖／瓊瑤故事館籌備處提供）

作家瓊瑤位在東區的別墅「可園」在重建前舉辦了「懷舊迎新，春日雅集」活動，24日許多大咖明星現身參觀。在《庭院深深》中飾演「傻女翠珊」的趙永馨拿著當年翠珊的劇照合影，她說以前經常到可園走動，這裡記錄了自己的成長，「回可園就好像回家一樣。」

製作人柴智屏也感性地說：「與瓊瑤阿姨認識10幾年，很常來這聚會，可園現在要重建了，心裡滿滿的不捨。」導演沈怡在1991年憑《啞妻》拿下金鐘戲劇節目獎，也特地拿著講座到可園合照，別具意義。

而身為瓊瑤鐵粉的民歌天后鄭怡興奮地說，踏進瓊瑤的世界，彷彿回到當年高中聯考，每天偷K瓊瑤小說紓壓的少女時代，「尤其我一直讀女校，很少接觸男生 都靠瓊瑤小說幻想愛情世界。」她笑說在所有瓊瑤的影劇，心中永遠的白馬王子是秦漢，「秦漢即使老了還是好帥，我眼光超好的！」

鄭怡說每回經過可園從紅色磚牆看去，都有種庭院深深的隱蔽感，這次終於可以正大光明踏進可園。她看到儲藏櫃上滿滿的小說相當感動，自嘲因為自己的少女時代已時隔30多年，那時瓊瑤的小說比戲劇盛行，印象最深刻的是第一本入門小說《窗外》。展覽中有幾本從未曝光過的絲絨精裝紀念版小說，鄭怡表示能夠親眼看見非常的幸福，就像自己的少女記憶被好好珍藏了。