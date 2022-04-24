明（25）日是北韓人民革命軍創建抗日游擊隊90周年，為了紀念這個「逢十」的年份，北韓今晚午夜可能舉行大規模的閱兵典禮。

韓聯社引述韓國情報消息指出，韓國軍方和情報部門研判，北韓很可能於25日0時前後，在平壤金日成廣場舉行大規模閱兵典禮，預計參與官兵可能多達2萬名左右，韓國正在密切關注相關動向。

據報導，到目前的預演中，北韓已出動250多台軍事裝備，其中包括新研發的極音速飛彈「火星-8」、洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17」、潛射彈道飛彈（SLBM）等武器，預計北韓的多款新武器體系將在本次閱兵式上亮相，以炫耀武力。

這將是北韓自金正恩執政以來，首次在人民革命軍建軍紀念日舉辦閱兵典禮。分析認為，在北韓近期致力於增強軍事力量的情況下，選擇於25日的紀念日上舉行閱兵，意在對國內外發出軍事訊號，同時謀求鞏固內部團結。根據閱兵慣例，金正恩有可能在閱兵式上發表講話，釋放對內對外資訊。