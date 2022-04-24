國民黨台北市黨部今公布北市議員第一選區（士林、北投區）議員初選結果，由國民黨副發言人林杏兒順利出線。但林的對手文傳會副主委兼發言人黃子哲今於臉書發文大酸，民調結果「比九天玄女還玄」，並非努力不夠，而是防弊不力，「作弊的初選，走到大選不會贏」。

黃子哲表示，「很抱歉，這次初選我又落敗了，並非努力不夠，而是防弊不力，這樣的民調結果比九天玄女還玄，我想就算是蔣萬安來選，恐怕也贏不了」。

黃子哲說，選前有十方民調公司做過公開的民調，他還贏對手0.1％，市黨部也公開說有做過議員民調，據了解也是小贏，今日的結果他卻大輸7％，雖然令很多人感到意外，但其實只是歷史重演。

黃子哲指出，2018年的初選，連同他共有5人參選，結果林杏兒勇奪第一，當時北市議員張斯綱與他因為常上媒體已略有知名度，但他們分別輸了10％、16％，林與張都被提名。

黃子哲說，大選結果，張拿了第一名將近2萬票，初選贏張10％的林杏兒，不僅落選，得票數還輸張斯綱8000多票，更誇張的是，林在民調中年輕族群(20-29、30-39歲)獨佔鰲頭，她一人就佔了50、60％，而且就這麼剛好，這個族群正是加權最多的。

他質疑，一個幾乎沒有網路聲量、沒有普遍知名度的人是如何贏得年輕人的支持？而國民黨就缺這一塊，這樣的特異人士選議員真的太可惜，去選立委、市長來救救國民黨才是。

黃子哲批評，強摘的果實，吃到嘴裡不會甜，「作弊的初選，走到大選不會贏」，他早已反映相關問題，姑息只會養奸，劣幣只會驅逐良幣，如果像他身為一個黨發言人，賣命為黨衝鋒陷陣、不離不棄的人，都無法得到應有的公道，那如何說服其他或更多的人來認同這個黨。

黃子哲指出，他不尋求翻盤，只對事不對人，「我沒有任何強大的背景與豐厚的資源，只剩理想與改革的微光請別澆熄我」，讓正道不孤、讓勇者無懼，唯有被挫敗擊倒，才是真正的挫敗。

林杏兒在臉書表示，初選勝出是責任的付託及開始，杏兒責無旁貸，對於此次初選結果，她自覺努力還不夠，面對現任議員的現任優勢，某些候選人背後也有政治派系與財團的支援，一步一腳印深耕基層、傾聽民意，背水一戰，相信小資女也能闖出一片天。