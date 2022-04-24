立法委員蘇治芬今天陪同楊梅區市議員參選人蕭立妍在埔心市場沿路掃街拜票。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

立法委員蘇治芬今天陪同楊梅區市議員參選人蕭立妍在埔心市場沿路掃街拜票。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

立法委員蘇治芬今天陪同楊梅區市議員參選人蕭立妍在埔心市場沿路掃街拜票。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

桃園市下週就要民進黨黨內民調初選，把握最後時間，參選人紛紛做最後衝刺，曾任雲林縣長的立法委員蘇治芬今天陪同楊梅區市議員參選人蕭立妍在埔心市場沿路掃街拜票，蘇治芬強調，「台灣需要更多年輕人來參與政治，政治需要年輕人去衝刺，拜託大家給蕭立妍機會。」

蘇治芬沿路與店家互動，假日埔心市場熱鬧的人潮，許多人停下腳步表示支持，很多人騰出手拿著蕭立妍的文宣，還有雲林同鄉的老闆特地拿出冰水慰問，紛紛給予鼓勵。

蕭立妍老師出身，對於教育文化有許多熱誠，她放棄當老師這麼穩定的工作，是因為她認為許多社會問題都來自於教育問題，教育是本源，也是社會發展進步的力量，老師工作很偉大，卻也很受限，許多事情礙於政策不得不做或不能做，她感受很深。

她認為追本溯源到政策方向，希望能以政治所學專業，教育服務背景加上業界資源整合把產官學連結，帶給下一代更好的環境，每次的選擇都影響到日後的結果，盼望大家替她守電話，讓她勝出黨內初選參加選舉，一起守住孩子的未來。