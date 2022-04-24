真的「降肉」了！一輛運豬車行駛在台76快速道路上，卻疑似柵欄沒有關好，一頭活生生的大豬從車上墜落，在路面翻滾最少6圈斷腿，運豬車後方車輛全程直擊「降肉」過程，駕駛與乘客驚聲尖叫，幸好驚險閃過沒有釀成車禍。
「800英尺～500英尺～100英尺，醬肉、醬肉，九天玄女在招喚」，一名網友在臉書私密社團《●【爆廢公社】●》分享行車紀錄影片並發文：「以為新聞才會遇到直接醬肉在我們車前嚇死倫了、司機以後柵欄的門先關好再上路好嗎？已報警處理」
影片中地點疑似在台76快速道路，車上駕駛與乘客見到前方運豬車，興奮對話：「你看豬ㄟ你看前面」、「他那個洞沒有關起來ㄟ，牠會不會掉下來」，接著一隻大豬就在他們眼前從車上翻落，在路面翻滾至少6、7圈，後車尖叫聲不斷，幸好驚險閃過豬隻。
眾多網友看了影片也驚呼：「這下真的降肉了，豬豬好痛喔」、「可憐的豬豬，掉下來應該超痛」、「豬豬會骨折，豬豬好可憐」、「死前還要被凌遲...QQ」、「打拋豬」、「思考豬生」、「不知道你報警時，是怎麼跟警察杯杯說，是說九天玄女降肉了，在我面前？好險沒釀成悲劇」
而原PO也回應補充：「豬的腳斷掉了，後面自己有慢慢移回內線道」、「我們不敢多停留，怕看到不該看的，幸好司機後來有走回來」。
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