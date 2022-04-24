免錢的最貴！有名人夫和一名人妻在外約砲4次，如今事情被揭發，對方老公找上門，要求10萬元和解金，若不給將會提告；另外，人夫還意外知道該人妻2個月內找了7位砲友，一聽完超崩潰，抱怨人妻「這麼髒」，害怕染上性病，但是人夫更擔心被家中老婆知道，以及若對方提告，工作與婚姻恐怕不保，大嘆「怎麼這麼倒楣啊」。

一名人夫在「匿名公社」發文，他表示和一名人妻約砲，對方竟然懷孕了，但他強調嘿咻時全程都有戴保險套，但是該人妻已經將約砲對話紀錄，以及約砲人數都告知自己老公；因此，人妻老公找上門，要告約砲的7位砲友，原PO一聽完差點昏倒，短短2個月，該人妻竟然已經找了7位砲友上床。

有名人夫在外約砲遭對方人妻老公討10萬元和解金，還意外得知該人妻2個月內找過7位砲友。（翻攝自匿名公社）

原PO還表示，想到和「這麼髒」的人妻約砲4次，很擔心自己會染上性病，但是更擔心被老婆知道他在外約砲，如今，對方的老公提出10萬元和解金，如果沒給就會提告，原PO認為對方若提告，他的婚姻、工作恐怕不保，自嘆「怎麼這麼倒楣啊」。

文章一出，網友紛紛留言表示，「聽起來就是仙人跳啊」、「7*10 =70萬，嘖嘖」、「自己約炮還嫌女生髒！活該被仙人跳」、「婊兄弟還真多加上老公可以湊兩桌」、「免錢的最貴」、「出來混的總是要還的」、「玩出火花，引爆彈藥庫」、「恭喜約跳成功」。