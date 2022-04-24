新冠肺炎持續在演藝圈延燒，家中有毛孩更是棘手，演員勇兔正在居家隔離中，24日上網求救，原來是愛犬「七辣」快被關瘋了！勇兔說因為居隔不能外出，「七辣」多日不能散步，不時憂鬱望向窗外，還巴著大門不斷哀嚎，讓她看了好心疼，「我就跟她說不行出去啦，媽咪出去要被罰錢。」只好發文急問：「有沒有代遛狗服務？」

勇兔說「七辣」現在快1歲，平常在家就很會破壞娃娃，以前拍戲時超過12小時，一定會麻煩朋友照顧，怕她一個人在家會破壞傢俱，「因為米克斯體力超好的，不發洩精力就會搞破壞。」但現在居家隔離無法出門，勇兔苦笑說只能一直跟她玩你丟我撿的遊戲，消耗精力。

同樣在居隔的余秉諺也遇到「毛病」，說毛小孩因為不能外出散步，已經多天不大小便，勇兔說一開始就有訓練「七辣」在尿布大小便，比較沒這方面困擾。她說現在居隔每天能和狗女兒膩在一起很愉快，「她每天早上都會靜靜等我睡醒，不吵鬧，我起床她還會搖屁股翻肚讓我摸。」她也說目前身體狀況很好，快篩、PCR都陰性，還有好鄰居玉兔親自下廚送餐，直呼好幸福。