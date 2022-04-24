富邦悍將與味全龍3連戰最終戰，前3分都因守備失誤而掉分，全場還吞下15K，終場以2比7落敗，系列賽遭到橫掃，富邦開季2勝11敗也追平中職史上最慘。

富邦此役共出現3次失誤，前2次失誤都造成失分，也讓富邦只能一路苦追，5局上郭天信二壘安打打回超前分是富邦投手第1分責失。守備出狀況，投手也壓不住龍隊打線，讓龍隊從3局起連續5局都有分數進帳。

富邦主場3連戰都吞敗，目前戰績2勝11敗，追平中職開季13場最差戰績，與1994年的俊國熊隊2勝11敗並列。

龍隊先發投手鋼龍用106球投6局、失3分，飆出來台單場最多的11K，拿下本季第2勝（另有1敗）。富邦先發投手威迪茲6.1局被敲11安、失7分（4責失），另投出4次三振，吞下2連敗。

龍隊單周拿下4勝1敗戰績，且開季至今除了上周吞下4連敗外，其他時間都沒有陷入連敗過，總教練葉君璋也說：「還不錯，這周算是有達到（勝率）一半，感覺選手表現越來越穩定，打擊、守備也都進入狀況，選手表現得很好。」

葉總也認為，對比鋼龍去年4月時的表現，現在狀況看起來很不錯，「以同時間來講，現在他的表現的好滿多的，去年他直到後半段才比較像是我們選他的水準，他的直球、變化球都很不錯，是屬於三振型的投手沒錯。」