每個老闆都喜歡能幹又可以替公司增加收入的員工，《靈匣網》分享有3個星座深受老闆喜愛，其中摩羯座最認真上進，射手座勇於挑戰且十分討喜，天蠍座則會心甘情願地幫忙公司賺錢。

1、摩羯座

摩羯座面對工作非常努力認真且上進，積極替自己創造存在的價值，並讓自己的工作能力可以與時俱進，因此摩羯座的工作能力會越變越強，再加上他們天生就是個工作狂，一到辦公室就陷入無我境界，不達到目的絕不罷休，拚盡全力為老闆工作。

2、射手座

射手座的行動力很強，他們做事情絕不會拖拉，愛冒險挑戰的精神，也讓他們很容易就闖出一條新的賺錢之道，別人想都不敢想的方法，就這樣被他們開發出來；此外射手座的個性討喜、人緣極佳，因此貴人運也很好，在工作上會有許多人願意向他們伸出援手，幫忙度過難關。

3、天蠍座

天蠍座在職場上的敏感度很高，經常思考自己的價值，會時刻保持和同行競爭的危機感，且會主動去承擔能夠創造價值的工作，所以他們非常樂意替公司賺錢，不過想讓天蠍座盡心盡力的工作有一個先決條件，就是要遇到他們欣賞的老闆，否則他們寧願藏拙，也不會發揮自己的能力。