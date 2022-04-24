法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的一段談話中提到，法國將提供烏克蘭一批新的法國武器，其中包括米蘭反坦克飛彈和凱撒車載式榴彈砲。

防衛部落格(Defense Blog) 報導，馬克宏周五在接受採訪時提到烏克蘭局勢，他不評論德國總理蕭茲做法，話鋒一轉，他承諾法國會繼續提供武器裝備支援烏克蘭，列舉了米蘭反坦克飛彈(MILAN)以及凱撒榴彈砲(CAESAR)。

法國米蘭反坦克飛彈。(圖/military-today)

米蘭飛彈原理與美國的拖式飛彈(TOW)相似，都是半主動線導式反坦克武器，射手必須持續對目標照明，系統重量16公斤單兵攜帶較為勉強。射程2000~3000公尺，於1972年服役至今，程是北約的主要反坦克武器。

凱撒自走火砲是由法國Nexter Systems 開發的車載火砲系統，由卡車裝載，所以依靠的快速機動部署。全重30噸，主砲為155公釐52倍徑，射程42公里，攜彈量為18枚。砲組人員為6人，但在特殊情況可以減少到3人，自動化程度很高。