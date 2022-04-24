疫情衝擊至今，全民健康意識升級，台隆手創館今年起推出全新LIFE PLUS主題專區，以三萬項商品定期每季精選百款商品與熱銷品，提供消費者入店或上線更精準、快速消費，以母親節檔期來說共推出近千款生活PLUS商品，其中獨家商品與獨家首賣商品比例更增加70％。

疫情持續緊張，「健康」不僅是產業熱門關鍵字，更是送禮首選，台隆手創館透過大數據分析，從近3萬種商品中，每季精選出機能、健康導向的100款LIFE PLUS商品與3款熱銷夯品，建置主題專區，精準說明產品優異性，並以體驗專區、不定期實演等方式，提供消費者體驗前後差異。

以今年母親節檔期來說，台隆共推出近千款生活PLUS商品，包含按摩紓壓、美姿坐墊、居家調理、運動健身等，獨家商品與獨家首賣商品比例更增加70％，其中與日本健康品牌&MEDICAL 、Pinto獨家合作，包括紓壓枕、Pinto與SOUSOU聯名款等。