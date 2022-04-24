許書豪與相識14年的老婆Amy結婚2年多，他今（24日）在社群報喜宣布升格當爸，並曬出與兒子「小豪米」合照，開心表示：「終於召喚出來了，這一年來看著ㄟ米（老婆）各種辛苦，直到前幾天終於自然產卸貨，真心respect每一位媽媽。」開心牡羊座兒子是個健康寶寶，也對自己晉身新手爸爸感到興奮。

許書豪年初出席加盟華納記者會時，被問到老婆肚皮是否有好消息？他當時保密到家，僅表示「順其自然，沒有刻意避孕」，還說若有喜訊，一定會選在中午公布。他今信守承諾上午12點左右宣布當爸，回想得知老婆懷孕當時，許書豪笑說自己心跳很快：「得知懷孕的時候非常激動，不敢相信是真的，我居然有兒子了。」

由於近來疫情升溫，生產前產婦及陪產者都需做PCR，沒想到Amy日前突然陣痛，夫妻倆只能在急診室驗PCR，「因為她陣痛頻率越來越高，所以也是蠻痛苦的」。所幸2人檢驗結果都是陰性，可以直接上產檯順利生產，許書豪特別感謝辛苦的醫護人員，「每一個崗位真的都辛苦了」。