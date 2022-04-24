劉出殯時，其同袍列隊高喊「任務結束、一路好走」，場面肅穆哀戚。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局第二分局育才派出所53歲副所長劉宏志，今年4月8日晚間22時，結束執勤在派出所留宿，9日被妻子發現倒臥在寢室，疑因心肌梗塞送醫急救仍不治，24日下午在台中市立殯儀館舉行公祭，當劉出殯時，其同袍列隊高喊「任務結束、一路好走」，場面肅穆哀戚。

台中市警第二分局指出，劉宏志於駐地內部管理時，疑因心肌梗塞導致身體不適，倒臥駐地寢室，被發現時已無呼吸心跳，經送醫院搶救無效，於同日15時44分辭世。24日14時30分在台中市立殯儀館舉行公祭。

副市長陳子敬與市警局長蔡蒼柏等人前往悼念，除表達傷痛、哀悼之意，也指示全力協助劉的家屬，並表達關懷與哀悼之意。市警第二分局長陳家銘也不捨直說「任務結束，一路好走」，神情哀傷。

市警第二分局陳家銘表示，第二分局將持續關懷與慰問家屬，希望他們能節哀順變，更期盼社會給予默默付出的警察英雄們更多的支持，讓員警有更大的力量。

陳家銘說，每位警察同仁都是我們的兄弟」，警察工作日夜顛倒壓力大，同仁應隨時注意身心狀況，加強自主健康管理，尤其40至60歲是心血管疾病好發族群，更應重視身體保健與檢查，這次不幸的意外。