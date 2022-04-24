日本女藝人松本明子主持《電視冠軍》長達16年，並曾為該節目的「大胃王」、「柏青哥」比賽來台出外景；她是出名的節約達人，近日面臨物價上漲，松本明子分享省錢絕招，如茶包取代洗碗精、絲襪當抹布等，其中竟包括「跟婆婆共用內衣褲」，網友傻眼說這招難度太高了。

56歲的松本明子透露省錢密招，說自己為了防止衝動購物，皮夾都只放5千日圓（約新台幣1,138元）現金，如果看上超過5千日圓的商品，她會考慮一、兩個晚上：「我真的需要嗎？」，用時間沖淡物欲；她還有一項獨門秘招：收集感熱紙材質收據，用印字光滑的那一面來磨指甲，墨水會把指甲磨得亮亮的，「根本不需要指甲油！」。

據日媒《女性自身》報導，松本明子令人驚訝的超級省錢術還有，她家不用蓮蓬頭沖澡，只用浴缸的水洗澡，她固定在兒子、老公之後洗，浴缸剩下的水只有20公分高，她不會再加水，就躺進浴缸盡量讓身體都浸到水，最後還會用這些水來打掃浴室。

服飾類絕對「物盡其用」，她說：「有些內衣褲會和婆婆共用，破一、兩個洞修補一下可以繼續穿，真的爛到不行了就剪一剪當抹布。我還會穿兒子的卡通圖案T恤、他讀國小跟國中時的衣服，老公不穿的牛仔褲，我就改造成包包、小袋子等，總之都會花心思再利用之後才會丟掉。」

還有一些比較容易效法的省錢撇步，整理如下：1.一滴不剩：洗髮精用光了，倒水進去搖一搖可繼續用，直到都沒有泡泡才罷休。牙膏壓扁都擠不出來了，可以往容器內吹氣後，蓋緊用力搖幾下，可以再擠出一次的份量。洗面乳的話就剪開來，用到一乾二淨為止。

2.茶包洗碗：把家人喝過的紅茶茶包留下來，拿來去除餐具和鍋子的油汙，可以減少使用洗潔精，也很環保。3.絲襪當抹布：自從黑柳徹子跟她說絲襪破了也不要丟掉，她就把絲襪當成抹布擦電視螢幕、架子、鞋櫃等等，還可以套在棒子上，變身成便利的打掃工具。

松本明子還說：「把製作單位提供的便當、飲料、零食帶回家是基本動作」，就連便當的橡皮筋也是資源不能放過；「還有節目資料背面是空白的，我也會拿回去放在電話旁邊當便條紙，經紀人還以為我是為了記錄上過哪些節目」。日本網友看了她的超級省錢術都驚呆傻眼。