國內今（24）日新增5092例本土病例，包括新北、台北、桃園3縣市確診人數都破千，其中以新北市新增1731例最多，疾管署最新公布的全國確診地圖顯示，新北市累計從今年1月至今已逾萬人確診，是全國第一個累計確診破萬的縣市。

最新全國確診地圖出爐，新北市今年累計1萬0593人確診，成為全台第一個破萬的縣市。(圖/疾管署官網)

根據疾管署今天下午14：19更新的「本土病例地理分布」可見，新北市從今年1月1日累計至今，共1萬0593人確診；此外，台中市也從3位數晉升到4位數，今年累計確診1035人。

柯文哲吐疫情高峰 恐日增「5萬例」持續100天

全台包括新北市、台北市、桃園市、基隆市、高雄市、花蓮市、台中市共7個縣市今年累計確診都已破千。目前呈現深咖啡色（1224～10593例）的縣市有新北市10593例、台北市5699例、桃園市4804例、基隆市2271例、高雄市1360例、花蓮縣1286例。

次深褐色（318～1223例）的縣市有台中市、宜蘭縣、新竹縣、台南市、屏東縣；橘色縣市有新竹市、彰化縣、雲林縣、台東縣、苗栗縣；淡橙色（6～116人）縣市有南投縣、嘉義縣、嘉義市、金門縣、連江縣；淡黃色（0～7人）縣市為澎湖縣，累計今年1月1日至今，全台共3萬0668例本土確診。