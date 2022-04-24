基隆市今日新增301例，市長林右昌宣布，將推動500弱勢家戶防疫整合關懷方案，結合社會處、教育處、學校等單位，主動關懷弱勢家庭、學童，並在必要時給予協助。

林右昌表示，弱勢家庭通常不會主動尋求協助，或不知道管道，市府決定全面審視、主動出擊，透過社工以主動關懷方式，提供教育、醫療、急難救助等協助，同時宣導相關防疫須知及諮詢服務，並透過學校端，主動掌握需要幫助的學生。

基隆市政府今日舉行疫情記者會，目前本市居家隔離人數4067人、自主健康管理696人。校園停課部分，全校停課9校，包含4所小學、5間幼兒園；預防性停課1所小學、7間幼兒園；部分停班59校、133班，包括高中職10校、國中10校、國小21校，以及18間幼兒園。

至於本市快篩陽性專線，昨天有34人通報，其中15人PCR確診、2人陰性、17人等待結果；今天上午有8人快篩陽性進線，皆已採檢待結果出爐。另外，有關「無症狀、輕症確診者居家醫療照護及生活照顧計畫」，累計評估698人，其中643人完成健康條件審核，符合資格、已派案473人，另有170人資格不符。