國史館昨舉辦「舊金山和約及台北和約生效70週年研討會」，國民黨文傳會副主委兼黨史館主任林家興表示，社會上對於這兩個國際條約始終存在多元的看法和詮釋，國民黨一向尊重，也認為不同的學術觀點應彼此交流，以凝聚社會共識。然而對於部分活動主事者和重要政府官員藉機宣揚個人政治主張、企圖毀棄「真國史」、形塑「假國史」的不當發言，以及可能造成戰後國際秩序與區域和平動盪、國家主權受損的不良後果，國民黨要強烈表達無法認同。

林家興指出，過去馬政府執政時期，國史館曾在當年「中日和約」的簽約地點臺北賓館舉辦過數次活動，已經清楚說明了「中日和約」簽訂最重要的效果，就是確認了臺灣主權移轉給中華民國、以及中華民國政府戰後對於臺灣的實質治理在國際法上被認定有效，並由此奠定了往後七十年間，臺灣內外政治環境穩定、能夠和平發展繁榮的基礎。與此同時，針對那些長久以來質疑和約效力的一些說法，各界包括中華民國外交部也早已提出過相應的澄清和駁斥。因此，所謂的「台灣主權／地位未定論」，不但不應該是我國政府的主張，而且在學理上也是有爭議、早遭駁斥的無效理論。

林家興強調，關於中華民國政府在這個問題上應該採取什麼立場，只要去看總統府、外交部以及國史館過往的相關新聞聲明發布，其實都已經講得很清楚了。而且關於國家領土主權的現狀和未來，《中華民國憲法》及其增修條文早有明確規定。儘管外界都知道，民進黨至今仍未放棄其「台獨黨綱」的主張，但既然目前身為中華民國的執政黨，自然有維護憲政秩序穩定的責任和維持政府施政方向一貫性的義務，而非藉機偷渡個人政治主張，造成政府立場的混淆和社會甚至國際認知的混亂。

林家興認為，在國史館主辦的研討會上，中華民國的官員卻公開宣揚「台灣主權未定論」，無論是立法院長游錫堃的致詞、還是國史館長陳儀深的發言，其實都是極為不適當的。如果依照相關說法，中華民國過去七十年來在台灣的統治行為都不具合法性，「那他們這個院長和館長還怎麼當？」更嚴肅的問題是，執政黨帶頭否定政府治理臺灣的合法性，將已定論的問題說成「未定論」，這不只是邏輯上自相矛盾，事實上也將中華民國置於現狀和未來不明的模糊地位，「請問蔡英文總統是否認同游院長與陳館長混淆國史、貶損中華民國主權的論調？身為總統，一定要站出來說明清楚！」

林家興表示，民進黨應該要在履行身為中華民國執政黨的憲政責任，和堅持台獨意識形態這兩個相互衝突的目標之間做出選擇，不能一方面既要享受憲法賦予的權力，另一方面又週期性的拋出修憲提案、「台灣地位未定論」的荒謬主張，並加速歷史教科書「去中化」、「去中華民國化」的進程，這些作為實際上都不斷在掏空憲法的內涵，不只讓政府陷入空轉虛耗的惡性循環，侵蝕台灣社會的政治共識，最終還可能適得其反，對於既有的國際認知和兩岸關係，產生不必要的衝擊，只是讓臺灣的地位變得更加脆弱和危險而已。

林家興呼籲國史館和游院長，面對日趨動盪的國際局勢，與其冷飯熱炒，去推動一個內外都有爭議、充滿矛盾的「未定論」主張，讓臺灣的地位陷入一個不確定和危險的境地，還不如回歸既有的「已定論」立場，正視「中日和約」已經讓中華民國合法治理臺灣並維持超過七十年的和平穩定，才是對臺澎金馬兩千三百五十萬人與區域和平最務實、最有利的一條路。