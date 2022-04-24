康康因為螢幕形象差點買不到房。（中天綜合台提供）

依依因為衝動購屋，誤會自己買到凶宅。（中天綜合台提供）

吳宗憲、Sandy吳姍儒主持的中天綜合台《小明星大跟班》在今（25日）晚間10點探討買房議題「時機歹歹，這些人竟然都買房子了」，Eason自爆曾為了成功殺價，不惜使出苦肉計「我爸隨時會倒下」來博取屋主的同情。

Eason透露買房時擔心自己跟屋主斡旋會勢力單薄，所以在商討價錢時特地請爸媽從花蓮坐火車上來，「因為我爸年紀比較大，他就會談到睡著，我就會趁這個時間跟屋主說『我爸年紀這麼大，隨時都會倒下，我要在他生前讓他安心』。」屋主在看到Eason爸睡著的模樣後，便軟化態度給出好價錢，只不過Eason荒唐的行為也在現場招來一片罵聲。

除了價錢，Eason最在意的就是鄰居問題，曾被惡鄰居栽贓製造噪音的他，還被鄰居惡搞，「他在我每雙鞋裡放生雞蛋，後來搞到管委會聯合起來把我趕出去。」所以他在買房前會刻意先到每戶鄰居家打招呼，「我挨家挨戶按門鈴，說我有可能會買你們這棟大樓的房子，可以請我到你們家客廳坐坐聊聊嗎？」

Eason登門拜訪的行為令吳宗憲、吳姍儒直呼「太詭異」，只有康康（康晉榮）感同身受，「我要買我現在住的地方時，他們就聯合起來說『不准賣康康』，因為他們看電視時都覺得我會辦很多亂七八糟的轟趴。」吐露因為螢幕形象遭到誤會的心酸。

康康買房時，則是發生與介紹人佣金談不攏的情況：「住了不錯想說可以再買一戶，我就跑去問管理員有沒有鄰居要賣，介紹好後他居然跟我要佣金，我心裡想說我有要包紅包給他，但他是要跟我抽百分之多少，我就去問了他們的頭頭，他就把他開除了。」吳宗憲聽完則補充說明：「買賣之間一定會有個趴數，賣的人要付出1趴，買的人要付出2趴，因為買的人是有錢的人，賣土地的人是正在沒錢的人。」

依依則曾因衝動疑似買到凶宅，她還原當時房仲用飢餓行銷的競標方式，讓她在40分鐘就決定簽約，但之後承租的房客卻告訴她這地址似乎是凶宅，「我就去戶政事務所調資料，紀錄是前前屋主在那邊自殺，但是緊急送醫，後續待追蹤，但到底有沒有出事也不能去查，因為這是人家的身家資料。」

苦無解套辦法的依依最終找來大律師出馬：「這件事情一定要解決，我就找了一個黑白兩道的律師，像「文森佐」一樣超威的，他們（房仲）一聽到我找了什麼律師就很緊張，直接找到了之前自殺送醫的那個人，他在去年8月還有就醫，看到他健保卡有那個證明我才安心，我要的就是這個來證明它不是凶宅。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。