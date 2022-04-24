中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽24日進行冠軍戰，台北市投打俱佳，先發投手廖芫豎6局完投，加上捕手曾乙喆貢獻2分打點安打，以3比1力退尋求5連霸的桃園市，拿到隊史第6冠。

台北市這次由福林國小代表參賽，奪冠後總教練章子健感動哽咽，他表示今年一開始就以謝國城盃為目標，所以難掩激動，「我們一直練習的目標就是這個，雖然不見得能夠出國，但這是我們的紀錄。」福林國小上一次在謝國城盃封王已經是民國89年的事，當時還是亞洲盃選拔賽，這次是首度拿到挑戰威廉波特的門票。

面對強敵桃園市中平國小，廖芫豎拿出當家王牌的風範，用81球完投6局，只被敲出3支安打，唯一失分是在5局上因暴投將跑者送回本壘，另有9次三振、1個保送，能在生涯最高張力的比賽繳出如此表現，他給自己100分，「昨晚教練跟我說要先發，沒有緊張，把球盡量控到教練配的位置，全力投球。」

曾乙喆此役2打數2敲安，打擊率提升到6成67，拿到打擊獎和本屆最有價值球員，他表示從兩星期前的硬式聯賽以來，手感都維持不錯，「揮棒有往外野去，今天關鍵的那支一開始打出去以為會接殺，結果安打很高興。」章子健解釋曾乙喆是奪冠關鍵人物原因，「因為他也能勝任捕手，所以主戰捕手的廖芫豎才能安心投球，或者移防到游擊。」

只差一步和5連霸擦肩而過，桃園市總教練李國強認為球員已經盡力了，「我們也將士用命，結果沒有很好，那就是我們要繼續加油，接下來小馬選拔賽再扳回來。」

稍早季軍戰則上演戲劇化情節，一路落後的屏東縣在6局下克服2分差距，由燃燒85球的先發投手高品瀚，在滿壘時敲出2分打點的再見安打，以6比5逆轉地主台東縣，繼去年闖入4強後再上一層樓收穫季軍。