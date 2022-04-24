民進黨新莊議員初選參選人林秉宥被隔離，由民進黨立委吳思瑤戴面具站街口代打。（取自林秉宥臉書）

本土確診病例不斷攀升，年底又是地方選舉，各政黨紛紛在進行黨內初選，卻屢傳出正在進行議員初選的人，因身邊有人確診而被隔離無法跑行程的窘境。被隔離的參選者出奇招。紛紛請出黨內立委當「替身」，代替跑攤，本人也都坦言人情欠大了。

正在進行國民黨台北市松山信義區議員初選的詹為元，因為資深媒體人周玉蔻確診新冠肺炎，他曾與周同台上節目，因此暫停所有實體競選活動，沒辦法跑攤。他只好請前老闆丁守中錄拜票電話，今天更找來國民黨不分區立委李貴敏當替身，代為跑菜市場。

同樣的情形，民進黨新北市新莊區議員初選參選人林秉宥也因為同事確診，他是密切接觸者，也遭到隔離。林秉宥為新潮流在新莊力推人選，新潮流總動員到新莊幫忙站街口，民進黨立委吳思瑤更是戴上林秉宥面具，當起「替身」，幫忙在街口拜票。高雄的民進黨立委許智傑與劉世芳更是特別北上，在本人正在隔離的情況下替他輔選。

林秉宥表示，在初選最後階段，不能自己身體力行，不得不說實在是焦慮不已，欠下的人情，目測即將抵達馬里亞納海溝。

詹為元也說，很感動平時的好人緣沒有白費。在艱困的時刻，身邊的好朋友們都願意主動伸出援手，讓他即便是一個人在家隔離，卻不感到孤單。