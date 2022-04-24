對於外界傳言將於2022年9月在大陸杭州舉行的亞運會可能因疫情而延期，馬來西亞奧委會正式否認了此一說法，表示，2022年在中國舉辦的亞運會將如期舉行，否認了有可能被推遲的說法。馬來西亞奧委會主席札卡里亞(Norza Zakaria)表示，已經與亞洲奧林匹克理事會 (OCA)和組委會進行了核實，2022中國杭州運將如期舉行

據《美國之音》與外媒報導，上海目前正在應對一場重大的冠狀病毒疫情，約2500萬居民目前處於為期數周的封鎖狀態，當局試圖遏制這場逐漸擴大的疫情，外界也因此傳出預定於9月舉行的中國杭州亞運會可能延期舉行。杭州距上海不到200公里，是其周邊的多個大型市之一。

因上海疫情擴大一度傳出可能延期舉行2022杭州亞運，馬來西亞亞奧會主席已正式否認此一傳言，並證實杭州亞運將如期舉行。圖為做為亞運會場館的杭州奧體中心體育場。（圖／新華社）

一位不願透露姓名的奧林匹克理事會管理機構的亞洲官員日前向外媒指出，杭州亞運是否如期舉行還沒有做出決定，但有可能推遲。

不過，馬來西亞奧委會主席札卡里亞受訪時對此予以否認，他對媒體指出，「2022年中國亞運會將如期舉行」，「我們已經與亞洲奧林匹克理事會 (OCA)和組委會進行了核實。」

報導指出，自新冠病毒大流行以來，中國的大多數國際體育賽事都被暫停，但是北京今年2月在一個嚴格的封閉的環境上舉辦了冬奧會。北京冬奧會結束後，中國最大城市上海發生了2年來最嚴重的新冠肺炎疫情，該市居民從4月初開始大部分都被限制在家裡。

中國的亞運會組織者本月表示，杭州亞運會的56個比賽場館已經全部完工，並承諾發佈一份以北京冬奧會為藍本的疫情控制計劃。

杭州將於9月10日至25日舉辦亞運會，成為中國繼1990年北京和2010年廣州之後舉辦亞運會的第3個城市。