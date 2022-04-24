上海市嘉定區副區長李峰24日在疫情記者會中表示，此前公布的上海666家復工復產重點企業名單中，嘉定有125家，其中汽車產業鏈相關企業97家。目前，嘉定區73家復工企業中，汽車相關企業49家。

香港信報報導，李峰指出，為了進一步做好汽車企業復工復產，落實三大工作。

一、盡早啟動，制定企業防疫工作指引做好準備，4月後，區內留有211家工業企業保持封閉生產狀態，近5萬名員工在崗位上，發生疫情的企業不超過5％。最近，又進一步制定工作方案和詳細指引，封閉生產的企業繼續生產，並加快啟動未生產企業復工復產，劃定第二批重點企業名單。

二、制定復工復產一企一方案，對返回崗位的人員按照崗位風險等級、班次等進行分組管理，減少交叉流動。對進廠生產、生活物資進行消毒，實施無接觸轉運。同時，做好應急預案，按一定比例設置復工企業隔離用房，應對緊急狀況。

三、成立服務企業防疫專班，針對供應鏈的物料運輸問題，上汽集團在安亭設立生產資料保供中轉站，做好跨省物流。同時，加強對復工復產企業的防疫物資、生活物資保障，提供全面服務。