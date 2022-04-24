日本新堀藝術學校是第一個以吉他交響樂團做到產學合作、讓學生畢業即就業的學校，目前已在台灣成立海外分校，與台中發跡、響譽國際的米可音樂藝術學院攜手合作，打造全台唯一以古典吉他為主的音樂學院。辦學一年下來，已有學生獲得日本師資簽約，未來完成學業後，將能保障就業，打破社會大眾對「學音樂不能當飯吃」的誤解。

米可吉他創辦人趙柏群表示，有感於台灣音樂就業環境受到少子化及高齡化衝擊、有走下坡的趨勢，整體音樂系所的學生，在未來就業將面臨很大的危機跟衝擊，更別說是古典吉他，因此希望透過米可吉他在台灣辦學13年的市場經驗，邀請日本新堀藝術學校與米可吉他合作，成立唯一海外分校，將學校發展與銜接市場做設定，讓到日本新堀藝術學院台灣分校念書的學生，未來畢業就業有保障。

目前就讀新堀藝術學院台灣分校的翁子音，才剛上完第一年課程，已獲得師資簽約，未來完成學業後就是學院內的固定師資，還有機會到日本合作交流。

翁子音表示， 現在同步在念普通大學，大部份的同學對未來都是感到迷網，找不到就業方向，但是她在讀書時期，就能通過日本考核標準，未來就業有保障，對她來說很有幫助，是件事開心的事。

同樣畢業於日本新堀藝術學院，同時也是米可吉他現任吉他老師余盈穎，高中畢業之後沒有升學，而是在米可吉他實習一年，在思考人生未來後決定轉往國外，到日本的新堀音樂學院學習發展。

余盈穎表示，新堀藝術學院的教育體系比較像大學，是專門學校，提倡學生主動積極爭取每一個機會，養成自動自發精神，訓練在時間內完成該做的事情，達到自己的目標；而完善、專業的師資，讓學生在新堀能學到專業的樂理知識，獨奏的彈奏技巧，跟同學們合奏、重奏的默契搭配，在校時就有豐富的表演機會與舞台，從中獲得實戰體驗。

趙柏群表示，新堀藝術學院台灣分校，一、二年級著重技術，讓學生從獨奏、合奏、重奏，大量彈奏的練習為主；而大三、大四，則是訓練學生嘗試跟市場接軌，大三會有實習課程，大四則是教育實習，從教育入門、教育初級、教育中級，甚至指揮課程等等，屬於實務派，實戰經驗。

另外，跟一般大專院校較不一樣的地方是，新堀藝術學院重視橫向發展，音樂學到一定的基礎後，會訓練學生活動企劃、口語表達、如何組織活動等橫向技能擴充，甚至如何經營自媒體，都要有基本的嘗試，達到行銷自我目的。

新堀藝術學院台灣分校四年課程比照台灣教育部的規劃跟辦理，基本修習128個學分，在台灣受完四年教育後，就到日本接受畢業典禮，領日本的畢業證書，會有專門式的文憑。

今年校方也廣招18歲以上，對古典吉他有夢想的學生。趙柏群說，如果對吉他有使命，想要找到發揮的舞台，歡迎大家來報名，尤其針對今年高中三年級的學生，只要曾在台灣或是海外，拿到吉他大賽前三名，校方還會給予學雜費補助或減免，歡迎熱愛吉他的人才一同加入。