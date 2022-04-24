嘉義縣脊髓損傷者協會獲得法鼓山慈善基金會捐建經費，打造嘉義縣身心障礙者射箭運動基地，今正式揭牌。（呂妍庭攝）

嘉義縣脊髓損傷者協會獲得法鼓山慈善基金會捐建經費，打造嘉義縣身心障礙者射箭運動基地，今正式揭牌。（呂妍庭攝）

嘉義縣脊髓損傷者協會獲得法鼓山慈善基金會捐建經費，打造嘉義縣身心障礙者射箭運動基地，今正式揭牌。（呂妍庭攝）

嘉義縣脊髓損傷者協會認養已廢校多年的六腳國小崩山分校後，為善用廣大校園空間，積極推動身心障礙者射箭運動，還連辦多年射箭比賽，日前更獲得法鼓山慈善基金會捐建經費，打造整建休息區等設施，今在各界參與下，舉辦嘉義縣身心障礙者射箭運動基地揭牌，宣告將擴大服務對象與運動項目推廣。

嘉義縣脊髓損傷者協會目前有148位身心障礙者會員，因長期缺乏會館場域，2018年向縣府申請認養崩山分校做會館，加上協會本來就在推廣射箭運動，決定把閒置場域發展成射箭基地，每年定期辦活動、比賽，因少了休息空間，協會總幹事許錦雪決定寫計畫爭取外界支持，果然獲得法鼓山基金會的幫忙。

慈基會為鼓勵身心障礙者藉休閒運動走出戶外，發揮自我潛能，捐助協會射箭運動基地33萬1000元經費，今並由嘉義縣長翁章梁、法鼓山慈善基金會會長柯瑤碧、法緣會會長葉素貞、脊髓損傷者協會理事長林清涼、六腳鄉長陳川崎與議員黃鉦凱、縣政顧問呂文正等人主持「嘉義縣身心障礙者射箭運動基地」揭牌，同時頒發38位在地國、高中及大學優秀學子頒發獎助學金。

基金會協助經費為傷友生活、復健提供支持，林清涼頒贈感謝狀，由柯瑤碧代為受贈，林清涼說，會員們很需要社會關懷和幫助，感謝各界給予的善心援助，為他們遮風避雨。

林清涼還說，脊髓損傷是永久性傷害，95％的傷者必須以輪椅代步，活動範圍受限，不容易參與動態性的體育活動，導致身體及心肺功能大幅衰退，而身心障礙射箭運動是強化身障者體能及人際互動交流很好的管道，今年協會也申請運動i台灣推展6項身心障礙者運動養成班培訓，包括射箭、3鐵、擲桿、輪椅競速等，就是要讓身障朋友走出戶外。

翁章梁也向法鼓山慈善基金會致謝，表示每每看到團隊出現，都是帶著佛菩薩的慈悲來到嘉義縣，指嘉縣領有身心障礙手冊的約有7萬多人，每個人都有可能因為受傷、事故、疾病成為身心障礙者，多關心他們的福利與權益，才是邁向更好社會的重要指標。