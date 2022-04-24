民進黨選對會今天開會決議，新竹市因選情特殊考量，改採徵召方式推出市長參選人。日前宣布參加民進黨新竹市長提名初選的鄭宏輝表示，尊重選對會決議，他已準備好了。

民主進步黨基隆市、新竹市原本依規定是採初選，不過，選對會今天決議，基隆市、新竹市因選情特殊考量，將改採徵召，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。

行政院顧問、民進黨新竹市前議員鄭宏輝20日宣布參加民進黨新竹市市長提名初選，對於今天選對會決議改以徵召方式，他在臉書（Facebook）發文表示，「尊重選對會決議，鄭宏輝準備好了。」

他發文指出，西元2022年底縣市長選舉，新竹市想必是在台北市、桃園市以外的第3大熱門選區，可能是全台唯一四黨角力的關鍵選戰，絕對要延續民進黨執政、不能讓中國國民黨漁翁得利。

鄭宏輝表示，有信心能夠團結勝選，凝聚更多台灣派的夥伴，守住新竹市、延續綠色執政的優質招牌。