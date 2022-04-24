民進黨選對會今天開會決議，新竹市因選情特殊考量，改採徵召方式推出市長參選人。日前宣布參加民進黨新竹市長提名初選的鄭宏輝表示，尊重選對會決議，他已準備好了。
民主進步黨基隆市、新竹市原本依規定是採初選，不過，選對會今天決議，基隆市、新竹市因選情特殊考量，將改採徵召，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。
行政院顧問、民進黨新竹市前議員鄭宏輝20日宣布參加民進黨新竹市市長提名初選，對於今天選對會決議改以徵召方式，他在臉書（Facebook）發文表示，「尊重選對會決議，鄭宏輝準備好了。」
他發文指出，西元2022年底縣市長選舉，新竹市想必是在台北市、桃園市以外的第3大熱門選區，可能是全台唯一四黨角力的關鍵選戰，絕對要延續民進黨執政、不能讓中國國民黨漁翁得利。
鄭宏輝表示，有信心能夠團結勝選，凝聚更多台灣派的夥伴，守住新竹市、延續綠色執政的優質招牌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。