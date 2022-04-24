以全方位的醫學教學團隊為訴求的「心連心兒童教育機構」，24日正式成立苗栗分校，服務對象為1-5歲還未進入幼兒園的孩子。為了開啟孩子的深層潛能，不惜斥資量身打造了一個潛能開發專業溜滑梯，要把孩子最深層的學習潛能激發出來。

每個人心中皆有一扇門，那扇門的名字叫「愛」，愛是由A、B、C、D所組成：A（Accept）接受，B（Believe）相信，C（Care）照顧，D（Devoted）全心全意；公益不是一時，而是一世。呼籲社會大眾，「放下身段，捲起衣袖」，為家人種上一畝「福田」，因為有愛，社會更加祥和，生命更具意義，一直是「心連心兒童教育機構」創辦人葉妍伶的初衷及宗旨。

葉妍伶表示，該機構是一個全方位的醫學教學團隊，台中烏日本校是以服務慢飛天使為主，因為他們慢飛，所以心連心幫助他/她們飛翔。

「心連心兒童教育機構」上個月13日舉辦了百人心手相連、讓愛飛揚之愛心音樂會，為的就是給這群孩子一個生命中的舞台，讓他們被看見，讓他們展翅飛翔。

同樣身為慢飛天使的媽媽，葉妍伶更秉持著將心比心、因愛給愛，因為她深深知道這條路並不好走，所以需要投入的不只是時間，更是無法計算的金錢。因此無論在精神上、經濟上，這都是一條漫長的道路。

葉妍伶說，為了不讓家長因經濟問題壓垮了可以飛翔的孩子，所以「心連心兒童教育機構」申請了全國性「臺灣心連心兒童心智發展協會」，希望可以幫助這群孩子跟政府相關單位申請補助；但事實上，政府的補助有限，因此更以協會的名義對社會大眾募款，專款專用，就是要給這群弱勢的孩子一對可以飛翔的翅膀。

「心連心兒童教育機構」苗栗分校今日正式成立，主要著重在資優早教的領域。服務對象為1-5歲還未進入幼兒園的孩子，因為父母上班，不得不把孩子送給保姆照顧，或是托給阿公阿嬤照顧，因此不易發現孩子專屬天分及潛能。

因此，該協會斥資近500萬元，提供一個全室符合消防的優質環境、防火牆隔間、全室高紫外線消毒設備，為了就是給這群小寶貝們、一個優質安全的學習環境，更在醫療教學團隊協助下，讓孩子贏在起跑點上。