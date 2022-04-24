台股再度遭遇美國聯準會（Fed）可能加速升息利空襲擊，22日表現疲弱，不過，法人認為部分電子股投資價值浮現，像是昇佳電子（6732）最差狀況已過，給予「買進」投資評等，目標價530元。

昇佳電子2021年營收年增11％、毛利率45.8％、每股純益33.97元，但2021年第四季受到大陸手機市場需求不佳、長短料調整問題影響，拖累營運表現低於預期。

放眼後市，投顧研究機構指出，2022年主要成長轉向內容價值提升、MEMS感測器供不應求。智慧型手機全屏／窄邊框趨勢不變，進一步升級至無瀏海／水滴等真全屏趨勢。昇佳目前仍為市場唯二有能力提供屏下、狹縫ALS／PS感測器廠商，市占率約四至五成；後續光學感測器市占率的成長空間不大，主要成長轉向內容價值提升，其中看好高感光感測器需求，目前主力是三倍、六倍感度，十倍與InP製程亦已經量產。

另外搭配後鏡頭，昇佳電子推出RGB加Flicker感測器等，單季出貨量達百萬等級，2021年二家韓系、一家陸系智慧機品牌客戶共四個款式採用，預計2022年新增二至三家陸系客戶數個機款採用，有機會持續滲透大陸旗艦型手機。近一年國際MEMS IDM廠受限於產能轉往高階感測器生產，使得公司low power G-Sensor出貨有明顯突破，營收占比由5％增長至10％，下半年將新增晶圓產能，MEMS感測器出貨目標年成長三至五成。