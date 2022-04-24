2022桃園客家桐花祭登場，每個周末都有多元系列活動。（呂筱蟬攝）

2022桃園客家桐花祭登場，龍潭客家文化館桐花盛開吸引民眾拍照。（呂筱蟬攝）

進入5月又到了桐花盛開的季節，桃園市客家事務局舉辦桃園客家桐花祭，自4月30日至5月15日期間之周末，將在5條古道舉辦桐花輕旅行，還有不插電音樂會、迷你市集及各種桐花體驗活動。桃園市長鄭文燦24日出席記者會，為2022桃園客家桐花祭拉開序幕。

鄭文燦表示，今年桃園客家桐花祭主題是與山林的約定，邀請民眾走入客庄、走入山林，有三大主題活動，除山林音樂會外，桐花輕旅行可讓民眾走進自然，特別是淺山地形大概10分鐘就可以到達登山步道很方便。另外推出環境劇場，由犀牛劇場團隊以自然為舞台，演出客家人與自然共生，三大主題都很有特色。

他也說，日前公布世界客家博覽會視覺主題，客家五大元素其中有一項就是山林綠，台灣是森林國家，在淺山地形有很多客家農園及茶園，構成台灣重要客家傳統，還有都會客與海洋客，客家很豐富，而山林是客家一大生活特色，歡迎大家來體驗。

客家局表示，早年桐花曾是台灣重要的經濟作物，已和客家產生深厚的文化連結，為了讓年輕人走入山林欣賞桐花之美，今年規畫系列活動，如桐花輕旅行、不插電音樂會、環境劇場等，將客庄生活美學融入在生活中，並帶領民眾進入桃園賞桐秘境，4月30日至5月15日期間之週末，將在楊梅區保甲古道、大溪區十一指古道 、龍潭區小粗坑古道、蘆竹區五酒桶山步道、龜山區大坑桐花步道等5條古道辦理桐花輕旅行。