台南台鋼獵鷹球員高國強因為T1聯盟的成立延續自己的籃球路，和效力PLG新竹攻城獅的弟弟高國豪雖然分屬不同聯盟，但兩人兄弟情深，幾乎每日都會通電話互相打氣，兄弟爬山各自努力，編織屬於自己的籃球夢。24日獵鷹本季例行賽主場最終戰對上台中太陽，高國強邀請弟弟到場看球，高國豪一口允諾，今天果然現身獵鷹主場，大方幫哥哥高國強應援，也趁機體驗南台灣的球迷熱情。

高國豪說：「這是哥哥本季例行賽的最後1場主場，很開心也很興奮終於可以到台南看哥哥打球，期待能夠看他大秀一場，先前哥哥曾經有一度對籃球有點迷惘，很高興現在看到他重新回到球場，我一定會全心支持他。」

雖然兄弟兩人去年曾在攻城獅同隊，但當時高國強是教練團的一員，沒有機會和弟弟高國豪一同在場上攜手奮戰，高國強說：「如果有機會，我還是希望有一天能夠和弟弟一起同隊打球，我相信我們兩人聯手應該可以擦出更多火花。」

本季兄弟分別效力不同聯盟，先前兩人僅在去年的大獅賽短暫交手，高國強表示：「其實球季打一半時，我就有邀請他來台南看球，兩人早已經講好，只是他還在球季中很忙分不開身，今天是我們例行賽最後1場主場，他又剛好沒比賽，確定會來，至於先前在IG上公開邀請，其實是希望吸引球迷關注，也期望弟弟的高人氣可以幫球隊主場拉抬聲勢。」

面對弟弟第一次到場應援，高國強說：「一切平常心，球隊贏球最重要，但只要給我上場機會，我一定會好好表現，畢竟弟弟在場邊看，我可不能漏氣。」