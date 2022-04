商業發展研究院協助企業培訓二代精英,以「高階領導」為研習核心,「做之中學」為體驗實踐,「實務導向」為主軸,並提升二代的五個構面:組織、成長、經營、人脈,以及數位轉型為努力的目標。新課程近日始業,商研院CDRI許添財董事長勉勵學員們,領導與接班的核心價值是「創新價值領導力」;領導者在締造願景,帶領實現,亦即知其道(knows the way)、行其事(goes the way),成其就(shows the way),更鼓勵學員們要以新世代的「企業領袖,領袖企業」自許。

已舉辦九期的培訓課程,本次有20多位來自北中南部的企業主或二代參加,涵蓋零售、餐飲、營造、電子零組件、製造、紡織成衣、物流等。商研院長王建彬表示,每期課程都會與時俱進做調整,本屆學員所學要更接「數位轉型」的地氣。

許添財進一步說明,傳統服務是人對人的服務,在數位經濟之下人則被數位化,透過提供主動、即時、個人化與互動式服務過程所搜集的大數據,經演算與人工智慧的預測,而對設計生產銷售服務產生創新思維、策略及商業模式的最快速與精準反饋。

此外,許添財指出,E(環境)S(社會)G(治理)是搭配原本企業在供應流程上,本身的Q(產品品質)、C(成本)、D(輸送)與S(服務)等息息相關的成本與效益,做出利他、互惠、共贏與共好的永續發展最適解決方案。