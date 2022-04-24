顏佑庭表演新歌〈歸剛欸〉。（顏佑庭提供）

「2022北海岸時尚藝術季」昨（23日）在淡水漁人碼頭盛大舉行，近來因實境節目《來吧！營業中》成為話題的顏佑庭，身穿一套帥氣勁裝，首次演唱自己的歌曲〈歸剛欸〉，輕快又活潑的舞風，搭配現場的燈光，嗨到揭開活動序幕，他最後也不忘分享新歌〈歸剛欸〉將在6月上架的好消息。

特別的是，顏佑庭在演唱的過程，他的鮮肉師弟林志宇、《大學生了沒》班底林家佑、馮秉軒（餅乾），檢場和李翊君的愛女王敏淳，以及演員游書庭，伴隨著顏佑庭的表演，身穿設計師潘怡良的服裝一一出場，新穎的表演和走秀方式，也讓大家留下深刻印象。

顏佑庭去年底曾首次登上跨年舞台，帶來精彩的唱跳演出，不過當時他卻認為自己的表演不甚理想，經過3、4個月的努力和改進，他不但推出新的作品〈歸剛欸〉，還順利完成這次秀展的開場，他坦言：「一開始很擔心也緊張，怕撐不起表演，上次跨年表演後蠻懊惱的，知道自己沒有表現好，不過這次重新整理後，自信心和狀態已經有抓回來。」

新歌〈歸剛欸〉是顏佑庭在近期完成的新作，準備收錄於新專輯中，曲風輕快、 熱血，呈現出跟朋友一起玩Party的感覺，帶給人相當歡樂的氛圍，搭配上設計師潘怡良的時尚秀，以及現場的燈光氣氛，成功讓觀秀的嘉賓體驗了不一樣的視覺饗宴。

首次走秀的師弟林志宇，身穿銀色連身套裝，他笑說一開始並不緊張，直到彩排聽了經紀人的各項叮嚀，才意識到原來「走秀」也是有難度的，至於會不會害怕出糗？林志宇笑說：「因為套裝是拉鍊設計，深怕走一走拉鏈網開到褲襠，當眾走光。」

演員林家佑在大學時有過一次走秀經驗，對於睽違多年，再次擁有走秀機會，他表示很興奮，事前還特別請教了有走秀經驗的朋友，也開心走秀過程中可以聽著好友顏佑庭演唱，覺得非常安心，顏佑庭也附和說道：「自己的歌，可以把大家融合在一場秀裡面，真的是蠻特別的經驗，期待之後把新作品推出，還可以有這樣表演的形式」。