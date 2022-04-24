俄烏戰爭持續2個月，多國譴責與制裁俄羅斯，印度未譴責或祭出任何制裁，並在聯合國表決中投下棄權票，甚至仍向俄羅斯購買石油，美國卻莫可奈何。軍事專家施孝瑋表示，印度看清自身在美國印太戰略中或是在海上絲綢之路，有關鍵的角色及位置，就可以拿來作為跟美國說「不」的籌碼。

施孝瑋24日在政論節目《新聞大白話》中表示，印度給台灣一個很好的例子，印度利用自己的戰略優勢，台灣在美國印太戰略中也有一個重要的戰略位置，如果能夠利用美國對台灣戰略位置的重視，又能夠左右逢源，這樣才能創造台灣最大利益；台灣要利用自己本身優越的位置，讓自己成為一個支點，能夠左右逢源。

施孝瑋接著指出，印度看清它在美國印太戰略中，有非常關鍵性的角色位置，海上絲綢之路要經過整個印度洋，只要印度在這個地方向美方表達出，在一帶一路的海上絲綢之路支持美國，當美國對印度有過分要求時，印度就可以拿來作為說「不」的籌碼，比如印度跟俄羅斯繼續保持良好的關係，美國就是拿印度沒轍。

施孝瑋認為，印度在一帶一路的海上絲綢之路有關鍵位置；台灣也是一樣，把自己的位置換成機會，是我們政治領導人展現智慧的地方。