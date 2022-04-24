四方（左」曬與李志祥合照悼念。（摘自臉書）

蔡湘宜（右）po出與李志祥一起演鬼的合照。（摘自臉書）

唐玲也對李志祥（左二）的認真敬業印象深刻。（摘自唐玲臉書）

經常參與《戲說台灣》、《第一劇場》等本土劇演出的資深綠葉演員李志祥，驚傳日前病逝，唐玲23日在臉書哀悼「熱血的小李哥」，感嘆又一個好人離開了，演員四方在臉書曬出合照寫道「李哥，無病無痛，一路好走」，陳麒凱（陳建隆）、「蠻牛太太」蔡湘宜也發文哀悼。和他認識超過20年的蔡湘宜今（24日）受訪時表示，「小李子」年約55歲，輾轉聽說其家人已經從花蓮趕來台北處理後事，但低調不辦告別式，會直接火化進塔。

蔡湘宜透露李志祥從小熱愛演戲，甚至擁有中華民國新聞局發出的第1張童星證，編號001號，可惜演藝之路始終不順遂，只好改當臨演領班，沒想到後來公司倒閉讓他頓失表演舞台，人生陷入低潮一度想不開，所幸在她鼓勵下，李志祥後來轉行做幕後工作人員，偶爾在劇中客串小角色過過戲癮。她說，李志祥曾秀出「童星證」給她看，還交代「不要跟人家講，很丟臉，我這麼資深，這麼早拿到，但有什麼屁用？」

驚聞他驟逝讓蔡湘宜難過表示：「有多少人像他這？熱愛演戲？又有多少人能像他碰了無數挫折還這？堅持所愛走下去？」他熱愛演戲，只想一直待在這圈子，什麼小角色都願意演。在片場除了常會開玩笑逗大家開心，平常也很照顧新人、臨演，新人不懂事他還會罵他們，「但其實是照顧、教他們！所以認識他的人都很不捨！」她心疼他對演戲的熱愛至死不渝，卻令人不勝唏噓，「小李子，一路好走！如果有下輩子，好好過日子別再演戲啦！」

唐玲在臉書悼李志祥，難忘他總是會在拍戲現場忙進忙出、忙裡忙外、忙東忙西，只要有他在，大家都放心。她更放上多張拍戲時都有他在旁顧著的照片，包括隨時待命補位、有武打身手、幫忙遮黑、上戲時帶領同學，也是拍戲現場需要煙霧時的「放煙高手」。