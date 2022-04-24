知名女作家瓊瑤（本名陳喆）筆下的小說、改編影劇陪伴觀眾走過一甲子，也創造了許多瓊瑤女神，像是夏玲玲、劉雪華、陳德容等。瓊瑤近年來少有消息，直到她長居近四十年的200多坪台北東區「可園」將改建，84歲的近況才跟著曝光。

瓊瑤從小就展現極佳的文筆長才，年僅9歲便在上海《大公報》兒童版發表短篇小說《可憐的小青》，18歲開始用筆名「瓊瑤」撰寫小說，重要作品為《窗外》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》等，還被改編成影視作品，從台灣紅到大陸，賺進可觀的錢財，早年挪一部份在台北東區買下一棟占地200多坪、7層樓獨棟別墅「可園」，坐擁奢華裝潢和小橋流水等庭院。

瓊瑤孫女陳可嘉（左）為可園籌辦市集活動。（瓊瑤故事館籌備處提供）

瓊瑤的改編影劇《燃燒吧！火鳥》、《我是一片雲》等作品都曾在可園取景，不只影迷難忘，瓊瑤也曾表示可園是她不再流浪的保證；隨著時光流逝，可園已躍升市價25億台幣的豪宅，考量是近40年舊屋，瓊瑤的媳婦何琇瓊證實會以危老重建方案改建。

瓊瑤這幾年鮮少有新消息，2017年無預警在臉書交代後事，直言生重病絕不動大手術、不送加護病房、不能插任何維生的管子、拒絕急救措施，死後也不用任何宗教悼念，不發訃文、不公祭，速速火化後採花葬歸於塵土，「懇請你們用正能量的方式，來對待我必須會來臨的死亡。時候到了，不用悲傷，為我歡喜吧！我總算走完了這趟辛苦的旅程！擺脫了我臨終前可能有的病痛！」

20日剛過84歲生日的瓊瑤，目前跟著家人搬到淡水安享晚年，已打完3劑莫德納，每天都會在家看電視關注疫情發展；至於停更1年的臉書，瓊瑤表示她年事已高，用電腦較吃力，所以比較少用臉書，笑說：「不要擔心我，我身體還好，小毛病有、大毛病沒有。」