新竹縣暫停實體授課，學校、班級數及日期

新竹縣暫停實體授課，學校、班級數及日期

新竹縣暫停實體授課，學校、班級數及日期

新竹縣政府教育局24日針對疫調，新增暫停實體授課學校、班級，包括竹北市安興國小，竹東鎮自強國中、上館國小、竹東幼兒園，新埔鎮興盛幼兒園，湖口鄉湖口高中、關西鎮愛加倍幼兒園。竹東鎮歡樂堡幼兒園因確診幼童人數增加，由2班改為全園暫停實體授課。

補習班暫停實體授課部分，新增竹北市卓越補習班、竹東鎮哥德補習班。另竹北市安安幼兒園、杜威幼兒園、竹北國中，均有幼生與學生確診，目前由衛生局疫調中。