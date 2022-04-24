新竹縣疫情續燒 全縣停課學校一次看 19:182022/04/24 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣暫停實體授課，學校、班級數及日期 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣暫停實體授課，學校、班級數及日期 新竹縣暫停實體授課，學校、班級數及日期 新竹縣暫停實體授課，學校、班級數及日期 新竹縣政府教育局24日針對疫調，新增暫停實體授課學校、班級，包括竹北市安興國小，竹東鎮自強國中、上館國小、竹東幼兒園，新埔鎮興盛幼兒園，湖口鄉湖口高中、關西鎮愛加倍幼兒園。竹東鎮歡樂堡幼兒園因確診幼童人數增加，由2班改為全園暫停實體授課。 補習班暫停實體授課部分，新增竹北市卓越補習班、竹東鎮哥德補習班。另竹北市安安幼兒園、杜威幼兒園、竹北國中，均有幼生與學生確診，目前由衛生局疫調中。 中國醫藥大學驚爆多名學生確診 校方急暫停實體課 楊銘威發燒確診 夫妻隔離節目暫停 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #幼兒園 #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情確診人數飆 竹縣竹北市等5鄉鎮市 校園停止開放 19:532022/04/21 生活 高風險6縣市住宿式長照機構 即起暫停探視 14:212022/04/22 生活 竹縣大同國小全校停課10天 全縣停課學校一次看 19:052022/04/23 生活 邱于軒揭幼教不當管教反挨酸 民眾黨參選人陳妙真送暖力挺 21:422022/04/23 政治 林為洲完成登記 全力爭取黨內竹北市提名 11:392022/04/22 政治 基市府主動出擊護弱勢 推動防疫關懷方案 18:092022/04/24 生活 宜蘭今＋90 維持醫療量能 醫院、住宿式長照暫停探病 16:052022/04/23 生活 基隆＋219 確診者年齡層曝光 社區篩檢人數突破6.8萬 15:512022/04/23 生活 基隆確診＋215 市府買千台血氧機應對 04:102022/04/22 地方新聞 美洲國家組織暫停俄觀察員資格 直到撤軍烏克蘭 13:212022/04/22 國際 2022誰來做老大》竹縣鄉市長 竹縣國民黨初選登記 三鄉市長黨內互打 04:102022/04/23 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。