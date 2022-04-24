一段由亞速營發布的影片，透露了躲藏在馬立波鋼鐵廠避難市民的困境，他們表示生活非常困難，食物快要用完，他們迫切希望離開。

路透社報導，亞速營(Azov Battalion)是由由親烏克蘭民族主義者在2014 年成立的，以因應當時爆發的烏克蘭東部衝突。後來烏克蘭政府將其併入烏克蘭國民警衛隊中，成為編制內的獨立部隊，並在馬立波的防禦戰中發揮了重要作用。

Забуті світом, але не Азовом

無法確定影片拍攝地點和時間，不過在影片內容中，有人提到4月21日。亞速營士兵為躲在鋼鐵廠地下區域裡的平民運送食物。其間1名媽媽抱著尚在學步的孩子說「工廠裡快沒有食物了，我們真的很想回家。」

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另一名男孩說，他已在工廠裡待了兩個月後，他很想走出戶外。「我想看到太陽，因為這裡很暗，不像外面那樣。我期待烏克蘭能打贏戰爭，重建家園，然後可以回到原本的生活。因為烏克蘭是我們的故鄉。」

一名女子說，自2月27日以來，她就透過工廠工人親戚的關係來到鋼鐵廠避難，「這裡是最安全的地方，我的家在戰爭爆發時就被燒了，變得無法居住。」

據說，工廠內有 1000多名平民和部隊，亞速營發表這段影片，主要用意仍是表達馬立波還沒有完全陷落。

馬立波原本人口有40萬人，戰爭爆發後，此處是戰況最激烈的地方，由於3面交通都被切斷，因此烏克蘭人很難撤離，馬立波市長的一名幕僚說，原本在周六有新一波撤離百姓行動，但是失敗了。