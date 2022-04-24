今日國內新冠肺炎本土確診新增5092例，北北桃3縣市確診人數都破千，醫師潘建志在臉書指出，從4月初觀察至今，台灣每天累計確診人數「約四天增加一倍」，估計4月28日單日本土確診數將破萬。

潘建志在臉書發文表示，台灣每天累計人數，約四天增加一倍，從台灣4月單日累計確診數算出單日新增確診數，「公式在4/7後就很準、誤差2%」，推估明天新增確診數約5955例，且有逐日增加的趨勢，4月28日確診數就會突破萬人門檻。

潘建志醫師估計單日本土確診數將於28日突破萬人門檻。（圖／翻攝BillyPan 潘建志醫師臉書）

潘建志認為，預測未來確診人數很重要，以便準備快篩、PCR採檢以及醫療量能，也能估計口罩、藥物、食物等物資是否足夠，面對疫情有如大軍壓境，「勿恃敵不來，恃吾有以待」。

指揮中心今表示，目前全國共有7萬9千多人居家隔離中。輕症率為99.64%，中症累積88人中症率0.33% ，重症8人，其中4人死亡，重症率0.03%，死亡4人。