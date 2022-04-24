孫翠鳳劇中遭刑求夾手指，事後全瘀青。（大愛電視台提供）

孫翠鳳劇中遭刑求夾手指，趕緊冰敷。（大愛電視台提供）

孫翠鳳劇中遭「滾筒洗衣機」式刑求。（大愛電視台提供）

孫翠鳳飾演真可大師（大愛電視台提供）

林健寰獻出歌仔戲處女秀。（大愛電視台提供）

大愛電視「高僧傳」新戲《紫柏真可大師》下周一（25日）上檔，該劇由孫翠鳳藝文工作室團隊製作，孫翠鳳及女兒陳昭賢分別飾演成年後與少年時期的真可大師。其他演員吳米娜、陳昭婷、王婕菱、姜琬宜、陳彥名等，都是明華園戲劇總團青年軍成員，除了資深演員高玉珊、章永華參與演出，另一名資深演員林健寰也顯出歌仔戲處女秀。

孫翠鳳2012年開始在大愛電視用傳統戲劇演繹佛法，到現在已經長達10年的時間，連同《紫柏真可大師》已經扮演14位高僧，孫翠鳳對自己的演技相當有自信，能如實詮釋每一位大師人生，但是常常會自我反省，每演出一位究竟學到了什麼？這回演出《紫柏真可大師》學到了「定力」，只要表演就會變拼命三郎，對的事就有毅力跟耐性堅持下去。

《紫柏真可大師》原本是一位俠客，性格陽剛，一生行俠仗義想改變這個世界的苦難卻也無能為力，最後決定出家放下世俗的一切，不為自己，更全心全意的為這個人世間付出，晚年因為冤案在獄中遭到刑求，慨然圓寂，是目前為止在「高僧傳」系列中，命運最坎坷的大師。

為了呈現大師在獄中被嚴刑拷打與不被屈打成招的剛強性格，孫翠鳳在一場刑求戲中，除了設計「拶(ㄗㄢˇ)指」酷刑，也就是「夾手指」的刑罰，還加碼了被戲迷俗稱「滾筒洗衣機」的身段，把好幾年都沒有表演的武戲戲碼再次搬上螢幕，整個人被抬起來再「左搓右揉、上上下下、前滾後翻」，只要一個人施力沒配合，就容易扭傷，「夾手指」則是把10指縫紮紮實實地用木棒道具用力夾住，這場劇拍完，孫翠鳳10根手指立刻瘀青，趕緊冰敷。

孫翠鳳說以現在的年齡跟體力還有膝蓋舊傷，就算超出負荷，只要是對的、能搏得觀眾喝采，也不改拼命三郎的性格「拼落去就對啊」，演完這場刑求的戲之後，孫翠鳳全身疼痛，回家躺了三天三夜才恢復體力，不過看了回放的影片，自己都覺得很感動。孫翠鳳說只有這樣才能「戲入人心」，也才能知道為什麼佛法能流傳千年依舊受到敬重。

林健寰第一次參與歌仔戲，算是重溫兒時舊夢，因為他從小就跟著阿公阿嬤看歌仔戲培養出濃厚興趣，從沒想過人生有一天真的能參與演出歌仔劇，接到劇團邀請時就相當興奮，也是演藝生涯的挑戰。歌仔戲跟電視、電影的表演不同，講的是文言文還有身段跟唱歌仔戲，林健寰一度以為自己唱得不錯，沒想到還是需要老師調教後才抓到拍子，期待初次亮相不會讓大家失望。