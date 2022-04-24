「三腳渡狗狗活動區」今啟用，狗狗於三腳渡狗狗活動區開心遊樂。（動保處提供／楊亞璇台北傳真）

三腳渡狗狗活動區設有安全圍籬，飼主與寵物可安心於園區內遊憩。。（動保處提供／楊亞璇台北傳真）

三腳渡狗狗活動區提供狗便袋箱及垃圾桶等基本設施，讓飼主外出更便利。（動保處提供／楊亞璇台北傳真）

「三腳渡狗狗活動區」今啟用，狗狗於三腳渡狗狗活動區開心遊樂。（動保處提供／楊亞璇台北傳真）

台北市今日正式啟用第16座位於士林區的「三腳渡狗狗活動區」，園區採大型犬及小型犬不分區規畫，並設有狗便袋箱及垃圾桶等基本設施，提供飼主攜帶毛孩外出有更多的便利性。

三腳渡狗狗活動區為士林區第4座狗專屬場域，且鄰近三腳渡平面停車場，毛爸媽可以開車或搭乘「週末假日友善狗狗公車」304號(承德)路線帶著毛孩體驗北市動物友善設施。

產業發展局副局長吳欣珮表示，北市自2015年起推廣動物友善政策，今日啟用的「三腳渡狗狗活動區」為北市第16處狗狗專屬場域，本園區占地650平方公尺，設有安全圍籬、雙道門出入口，提供毛孩更安全遊憩地點，另規畫休憩座椅、狗便袋箱、垃圾桶及洗手臺等基本設施，提供飼主帶毛孩外出更為便利。

動保處說明，三腳渡狗狗活動區除鄰近三腳渡平面停車場外，飼主亦可搭乘週末假日友善狗狗公車304號(承德)路線前往園區。

動保處表示，想知道更多有關狗運動公園及狗活動區與狗公車相關資訊，歡迎飼主至動保處官網(https：／／www.tcapo.gov.taipei／)查詢「我要去狗公園」及「週末假日友善狗狗公車」，或加入「台北市動物之家」(https：／／www.facebook.com／tcapo.tas／)及「台北毛孩趣旅行」(https：／／www.facebook.com／Taipei.animal.friendly.space／)粉絲專頁。